罷捷總部規畫31日辦機車大遊行 黃捷陸戰空戰並進

高雄市鳳山罷免高雄市議員黃捷總部昨天舉辦一場約二千人參加的遊行之後，今天規畫本月31日再辦一場遊行，預計以機車繞鳳山區宣傳罷捷，預定2月5日舉辦的罷免投票之夜仍要照辦。面對罷捷團體的行動，黃捷今天按自己的步調走訪基層、發送春聯，也公開與網路節目合作、回顧位在鳳山、曾是軍監的「明德訓練班」的影片。

罷捷總部發言人徐尚賢說，昨天的大遊行之後，到2月5日的罷捷之夜，中間近兩星期，總部認為可以再辦一次大型的宣傳，目前先定本月31日辦遊行，至於遊行的方式，今天討論的結果暫定是機車遊行，至於遊行範圍等細節，還未確定。

徐尚賢今天另參加國民黨鳳山區黨部主辦、議員劉德林主持的反萊豬座談會，向參加座談的鳳山區民宣傳罷捷的原因，強調黃捷在高雄市議會表決萊劑零檢出的食安自治條例修正案時，沒有支持反萊劑，未替市民的健康把關。

黃捷昨天跟著市長陳其邁跑了一些行程，今天跑自己的行程，在鄰里、五甲公園發送春聯，同時公開接受網路節目「異色檔案」訪問談明德訓練班和「謝坤倉」事件。對於罷捷總部的再次遊行，她像往常一樣強調，會繼續勤跑基層為民服務，相信鳳山選民最後會給她溫暖的支持。