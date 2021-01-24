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美國務院促北京停止施壓 蘇紫雲：台灣應成海上以色列

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨國際事務部今天舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，就拜登就任後美中台關係及國際情勢，未來可能的政策，進行談話交流。民進黨國際事務部主任羅致政、遠景基金會執行長賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲(見圖)，一同參與座談。記者黃義書／攝影
民進黨國際事務部今天舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，就拜登就任後美中台關係及國際情勢，未來可能的政策，進行談話交流。民進黨國際事務部主任羅致政、遠景基金會執行長賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲(見圖)，一同參與座談。記者黃義書／攝影

空軍昨日發布共機動態，共1架運8反潛機、8架轟6K及4架殲16侵擾我西南防空識別區（ADIZ），是今年至今最大規模擾台。淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲指出，美國國務院發表聲明，代表拜登政府具體作法，反映出美對中立場不再是抽象的指標，更代表美國對中國近年來灰色地帶手段不再容忍。他也說，台灣應該調整國防預算，成為「海上以色列」。

美國國務院以發言人普萊斯名義發布新聞稿，強調美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

民進黨國際部今天舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，與會的蘇紫雲指出，國務院最新針對北京當局對台軍事侵擾的聲明，反映出美對中立場不再是抽象的指標，更代表美國對中國近年來灰色地帶手段不再容忍，並將與台灣在印太地區內地位建立直接的連動關係。台灣自身戰略安全不但是國內重要的兩岸議題，更將影響到區域安全及穩定。而在此情勢下，最重要就是培養並強健其防禦能力，也需要有效調整國防預算，成為「海上以色列 」，進而提高盟邦對台灣的信心，將可在總體戰略態勢形成建設性的正面發展。

與會的國策研究院執行長郭育仁表示，「以戰逼和、以和養戰」將成為中國對美之外交政策方針的主軸。他表示，預計3月以後，中國將可能聯合他國達成其外交目的，持續於東海侵擾日本，防止日本於東海及南海的遣返能力的擴散，造成印太局勢的緊張，迫使拜登於中美貿易戰及科技戰讓步。而在這國際情勢變動下，拜登及川普政府間最大之不同在於，拜登將會避免台灣成為中共對美施放壓力的主要目標。

拜登 北京 台美關係

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