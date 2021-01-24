台美五法六保證時代 賴怡忠：拜登對中政策傾向川普

民進黨國際部今天舉辦「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，邀請學者座談。遠景基金會執行長賴怡忠表示，未來台美關係不只是「一法三公報」，而是進入「五法六保證」的時代，他也說，原本預測拜登政府的政策可能會在川普與歐巴馬的中間，也就是不會像川普那樣強硬或明顯，但會比歐巴馬強硬且公開支持（台灣），不過現在看起來會更傾向川普這一邊。

今天座談會由民進黨國際部主任、立委羅致政主持，與會者包括黨副秘書長林飛帆、賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁及淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲。

賴怡忠提到，針對拜登團隊準國務卿布林肯在聽証會提到美國對台承諾及對中國描述，他認為，和川普政府之間的延續性，高於斷裂性，尤其是「川普對中國強硬作為方向是對的，但不同意川普的手段」，因此拜登政府對中國和川普之間的差別，不是在戰略哲學，而是在手段差異。

賴怡忠說，民主黨在過去四年裡面，外交政策有所謂「復辟派」及「改革派」，他認為，目前拜登團隊基本上比較接近改革派，基本上接受川普對於中國政策全面翻轉，也認為美國必須思考不同方式來面對全新威脅，尤其是中共國家主席習近平帶來的威脅，因此不同於一般人預期會回到歐巴馬時代的政策。

賴怡忠說，拜登政府相對川普，對中國及台灣，原來預測可能在川普和歐巴馬的中間，也就是不會像川普那樣強硬或明顯，但會比歐巴馬強硬且公開支持（台灣），不過現在看起來，會更傾向川普這一邊。

賴怡忠說，前國務卿龐培歐基於「台灣保證法」解除台美交往限制，一般認為，拜登不一樣會埋單，但光看布林肯在就任前及就任聽證的回應，都有提到「台灣保證法」裡面對國務卿的要求，因此可以看出，布林肯不會以政治解讀，而是承認這些法令本身的效應及對台美關係產生的效果。

賴怡忠說，以後台美關係要看的不只是「一法三公報」，而是「五法六保證」，這個時代會規範拜登與台灣政府之間的關係，發展應該會相當正面，包括日前駐美代表蕭美琴比照其他國家使節受到邀請，直接進到就職典禮，這和台灣保證法裡面的效果有關係。另外，他認為，未來在某些川普的基礎下，拜登對美中、美台脫鉤決策是否持續，可能會往前走到哪一個程度，以後才會清楚，像是軍售、協議採取的會是怎樣的態度。他也說，有一個可能性要去注意，不論美國國安會及國防部，美中、美台分開處理，兩年前就開始進行組織上的調整，包括把台灣放在國安會不同部門處理，這是個觀察指標。

賴怡忠也說，一般外界會認為，拜登相對川普比較溫和，照理說中共在台海軍事騷擾會比較少，但拜登上任不到三天，中國在昨天就出動13架次軍機，數量僅次於前次卿克拉克來台的18架次，再加上中國發表針對性的制裁，中國現在的作為非常有侵略性，拜登是否被迫要採取強硬作為，未來需要觀察。