國民黨擴大美、陸組織 疫情緩解江啟臣將啟動訪美

美國總統拜登上周就任，國民黨涉外事務動作不斷，繼本月13日成立「駐美代表處籌備小組」，由目前在美探親的副秘書長李彥秀於美西地區，就近與美國政、僑界和相關民間組織聯繫交流後，決定增聘國際、大陸部有給職顧問與專職幹部，強化兩岸與外交政策規劃與論述。只要美國疫情緩解，主席江啟臣就會啟動赴美計畫。

國民黨過去考量黨部經費拮据、資源有限，江啟臣在尋找組織幹部上大多是義務職，但為擴大國民黨對外連結，在負責督導國民黨兩岸與外交政策的副秘書長黃奎博建議下，江啟臣同意邀聘學有專長的專家學者擔任大陸或國際事務的顧問與專職幹部，擴大國際部組織；大陸事務部顧問的工作則包括國民黨的大陸政策研析與建議，以及對台商的服務工作。

國民黨原本在吳敦義主席任內設有「兩岸事務諮詢委員會」，屬兩岸交流實務工作諮詢的性質，多數成員由非學術界人士組成，在過去也有若干地方黨部設有類似的兩岸委員會。據了解，江啟臣下一步的組織規劃，很可能將重啟「兩岸事務諮詢委員會」。

江啟臣強調，民進黨政府不想多了解中國大陸，就由國民黨來做，因為了解中國大陸才能讓台灣人民知道未來兩岸關係的基本圖像，還有台灣的機會與挑戰究竟在哪裡，「我們將以此證明國民黨雖在野，但也在行」。

江啟臣認為，民進黨執政下的兩岸與外交政策凌亂無章，未來苦果會一一浮現，例如美國知名智庫「外交關係委員會」（CFR）最近便將台海緊張升級，列為美國與中國大陸間可能發生衝突的最高風險點之一。所以國民黨要做好反對黨的監督角色，爭取台灣各界與包括美國在內的境外主要國家的理解與支持，最終讓兩岸關係轉危為安。

政大東亞所名譽教授邱坤玄認為，國民黨在人少、錢少的情況下，有顧問群作為兩岸與外交工作的輔助是好事，但也要注意持續性，以及如何在黨內凝聚最大共識，並拿出與時俱進、合法合理、讓台灣民眾信任的對外政策主張。