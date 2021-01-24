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提案刪蕭美琴業務費挨轟 藍委反控民進黨「雙標政府」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖取自國民黨立院黨團
圖取自國民黨立院黨團

針對110年度中央政府總預算，國民黨立院黨團祭出3000多個預算刪減案杯葛。國民黨立委賴士葆今質疑，民進黨攻擊國民黨團提案凍結蕭美琴的30%交際費時，他們都忘了蕭美琴在當立委時，也連署綠委提案，刪減外交部對外機構運作所需3分之1預算，其餘3分之2業務費全數凍結。

賴士葆說，立委對行政部門提出的預算案可以提案刪減、凍結、主決議等，都是憲法賦予的職權，立法院是合議制，民進黨現在是絕對多數，如果不同意，大可在朝野協商或是最後院會否決。但執政黨卻用網軍或綠媒來攻擊提案的在野黨立委或黨團。

賴士葆舉例，最近綠營在攻擊國民黨團提案凍結蕭美琴的30%交際費時，他們都忘了蕭美琴2013年在當立委時，也連署民進黨委員提案刪減「外交部對外機構運作所需3分之1預算，其餘3分之2業務費全數凍結」，比起蕭美琴這種等同癱瘓外交部全部對外業務所需費用、形同廢掉外交部，國民黨提案與當時民進黨包括蕭美琴的提案相比，簡直是小巫見大巫，還被1450與綠媒追殺。這不是雙標黨，什麼才是雙標黨？

賴士葆也說，當產生新確診者時，社會關心他的接觸史以及他的足跡，疫情指揮官陳時中對藍營人士說出相關訊息就喊打喊殺說要重罰，對綠營人士做同樣行為則輕輕放下，甚至陳時中自己無意間爆料他口中的「北部某家醫院」就是部立桃園醫院。

賴士葆說，按照S O P，陳時中也應該受到重罰，卻沒有人敢去追究他的責任，一切船過水無痕，這就是正在進行式的「雙標政府」。

賴士葆並批評，當國家面臨這麼大疫情時，蔡英文總統卻二度呼籲要保住高雄市議員黃捷、不要被罷免掉。在她心目中全國疫情的控制，例如疫苗如何盡速取得、且對醫護人員優先施打等的重要性，遠不如保住黃捷重要，說明在蔡英文的心目中政黨的利益是遠高於國家利益的，這個總統不僅僅是大家所批評的「失格的總統」，更是一個「失能的總統」。

蕭美琴 賴士葆 國民黨

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