坦言罷捷難度高 鄭照新：決戰點在割萊委、反萊豬

罷免無黨籍高雄市議員黃捷投票將於2月6日舉行，總統蔡英文已下達挺捷令，罷韓團體隨之站出來力挺黃捷。高雄市前新聞局長鄭照新指罷捷已質變，變成小蝦米對大總統，難度很高，但接下來的割萊委、反萊豬才是決戰點，若罷捷未過，便顯示執政黨的不願反省，將更刺激民眾憤怒反撲。

蔡英文在中常會下達挺黃捷後，罷韓團體也站出來力挺黃捷，還在苓雅區立看板籲投不同意票。鄭照新臉書發文諷說，操弄仇恨報復的元老級團體，遇到其他公民團體複製他們時，說要終止報復，「我罷免，叫光復；別人罷免，叫報復」。

鄭照新今受訪表示，罷韓團體在總統一聲令下就馬上出動，證明自己是執政黨側翼，且罷韓後未解散，還馬上就有錢立看板，但罷捷團體卻處處遭打壓。他並指，罷免案在鳳山卻在苓雅新興區立看板，難道是歡迎黃捷被鳳山罷免後到新興、苓雅區嗎？

鄭照新說，民進黨傾全力介入罷捷，現在變成「小蝦米對大總統」，罷捷已經質變，難度很高，不過接下來的割萊委包括罷免台中市立委陳柏惟、及反萊豬公投才是決戰點，若罷捷未過，只會更凸顯執政黨的不願反省，刺激民眾更憤怒反撲。

民進黨三民區議員何權峰今也發臉書聲援黃捷，指罷免沒有補選，若罷捷鳳山將比三民區還少一席議員，事關鳳山人權益，籲鳳山人留下黃捷。

但罷捷發言人徐尚賢批何權峰這種說法根本本末倒置，他反問「是把不適任的議員淘汰重要，還是要把不適任的議員留在鳳山？」批何權峰完全沒有站在鳳山人的立場和角度思考，只是用綠色議員的邏輯在思考。