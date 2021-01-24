邱淑媞批指揮中心引網友出征 江啟臣：執政黨應有雅量

部立桃園醫院發生群聚感染事件，台北市衛生局前局長邱淑媞在臉書批評指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，引發熱議，國民黨主席江啟臣今受訪時表示，很遺憾邱淑媞的發言遭到攻擊、出征，執政黨應有雅量採納不同意見，只要是對防疫有幫助的建議都應正面考量，找出最好的防疫方法才是我們的目標。

國民黨主席江啟臣、副秘書長謝龍介今天到台南宣傳反萊豬公投連署，原本邱淑媞也有安排到場一起宣傳，但今天並未現身。江啟臣表示，她應該是臨時有事無法下來。

外界認為邱淑媞發言風波無疑是讓民進黨撿到槍，江啟臣說，邱淑媞是有公衛方面專業和經驗的人，相信她的發言是基於讓防疫工作可以做得更好，希望執政黨應有雅量接納不同建議，讓防疫不是一言堂，指揮中心雖然要做最後決定，但當中對社會各種不同看法要經過討論，找出最好的防疫方法。

江啟臣表示，台灣須在每次考驗中越來越進步、吸取經驗，這也是世界各國看到台灣防疫會豎起大拇指，或是認為台灣防疫做得好的地方，考慮不同的借鏡，讓防疫挑戰不斷突圍，才有更好的防疫成果。

江啟臣說，很遺憾邱淑媞的發言遭到攻擊、出征，台灣是民主多元社會，只要是對防疫有幫助的建議，政府都應該正面思考，甚至找這些不同意見的人去討論，我們目標只有一個，就是「找出最好的防疫讓人民生活能夠正常」。