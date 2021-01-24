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罷韓團體立看板挺捷 綠三民區議員今也跨區喊話相挺

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市三民區議員何權峰發文挺黃捷。圖／取自何權峰臉書
民進黨高雄市三民區議員何權峰發文挺黃捷。圖／取自何權峰臉書

無黨籍高雄市鳳山區議員黃捷面臨罷免投票，總統蔡英文下令力挺黃捷，民進黨籍民代也群起替黃捷發聲，民進黨三民區議員何權峰今發臉書指罷免沒有補選，若罷捷鳳山將比三民區還少一席議員，籲鳳山人留下黃捷。罷韓團體昨也在苓雅區掛看板挺捷，高雄市前市長韓國瑜時期的新聞局長鄭照新諷罷韓團體是操弄仇恨報復的元老級團體，「罷免案在鳳山卻到他區立看板，有沒有尊重鳳山人啊？」

何權峰表示，縣市合併前，三民區是高雄人口最多區，縣市合併後，鳳山人口陸續增加，躍升為高雄最大區。他並細數鳳山包括大東文化藝術中心的啟用、交通運輸改善、衛武營國家文化藝術中心啟用等多項建設，都是讓市民有感的改變。

何權峰坦言，「作為三民區的議員來聊這些，是不是有點怪怪的？」但大家都是高雄人，期望高雄每個區域都愈來愈好。鳳山區和三民區一樣都有8席議員，如果報復罷免真的成功，議員所遺任期不足2年，將不再補選，接下來會只剩下7席，因此盼鳳山人留下黃捷。

罷韓團體也站出來力挺黃捷，還在其他區立看板籲投不同意票，鄭照新昨在臉書發文諷說，操弄仇恨報復的元老級團體罷免團體，遇到其他公民團體複製他們時，今天出動說要終止報復，「我罷免，叫光復；別人罷免，叫報復」，且馬上就有錢立看板，大總統開中常會後馬上就出動，真是執政黨側翼。但罷免案在鳳山來苓雅新興立看板，有沒有尊重鳳山人啊？

鄭照新說，罷捷的鳳山清捷隊連看板的錢都沒有，才是小蝦米。小蝦米對大總統，不過沒差，決戰點本來就是刪Q（台中市立委陳柏惟）。

罷免 黃捷 鄭照新

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