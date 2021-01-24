再嗆執政黨查水表 徐尚賢：如要拘提 我在罷捷總部

罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢被台北市華山大樓管委會控告涉公共危險、毀棄損壞，台北市警察局中正一分局通知他到案說明。徐尚賢今天表示，想不通茶葉蛋能造成什麼公共危險、毀壞損壞什麼物品，他仍然質疑這是「綠色恐怖」，如果警方要拘提他，他就在高雄鳳山的罷捷總部。

根據北市警察局中正一分局的說明，徐尚賢是去年秋鬥遊行時，在民進黨中央黨部所在的華山大樓下丟擲數10顆雞蛋，事後華山大樓主委向中正一警分局提告，警方調閱蒐證畫面及辨識人臉後，認為徐就是丟雞蛋的人，因此通知徐本月10日到案說明。

徐尚賢說，當天很多人表達對執政黨開放萊豬進口的不滿，他丟向民進黨部是茶葉蛋，實在不知道茶葉蛋能造成什麼公共危險，也不曉得茶葉蛋能損壞什麼物品，當天丟的人不只他一人，有很多人表達不滿，現在罷捷案進行到最後階段，警方通知他到案說明，說跟民進黨沒有關係、跟綠色執政無關，他很難相信，他還是質疑這根本是綠色恐怖，是「查水表」。

他說，警方好像說通知了兩次，可是他昨天找遍了信件，還是只有第一次的通知，不知道警方說有二次通知是不是另一個栽贓？

徐尚賢強調，警方的通知，他不會理會，要是警方要拘提他，他就在罷捷總部，不會離開。