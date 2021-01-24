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貧窮激發創業魂大方做公益 黃清山：有願就有力

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）今天主持廣播節目「有夢上水」，專訪南六企業董事長黃清山，黃回顧創業歷程，強調用心拚、認真做，是脫穎而出的不二法門。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁（右）今天主持廣播節目「有夢上水」，專訪南六企業董事長黃清山，黃回顧創業歷程，強調用心拚、認真做，是脫穎而出的不二法門。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面

前總統陳水扁今主持廣播節目專訪不織布大廠、南六企業董事長黃清山，黃清山暢談創業過程及經商之道，兒時家徒四壁的窮小子敢拚敢衝翻身致富，卻始終不忘本，照顧故鄉台南市六甲區和鄰近弱勢長輩午、晚餐，善行已持續10年，正在建中央廚房，要讓愛擴大。

73歲黃清山有「台灣面膜大王」封號，產品也包括醫療手術衣用布、熱風熱壓布、水針布等。去年疫情風暴來得又急有猛，南六成為台灣口罩國家隊重要力量，除穩定國內防疫物資生產與供應，黃清山也慷慨做國民外交，陸續捐出口罩給日本、美國、非洲等國家，總數超過1萬片，讓國際看到台灣防疫實力。

黃清山說，傳統產業的周期大約是10年，創新、研發的錢不能省，他堅持買好的設備，「工欲善其事、必先利其器」，唯有不斷持續求進步、提升實力，才能利於不敗之地。

黃清山近年事業布局前進印度，為克服文化、語言等困難，他與當地大學合作，安排印度學生來台灣攻讀碩士，也當儲備幹部，未來可望成為南六深耕印度的種子教官與尖兵。

陳水扁稱讚黃清山不只是經商有成的企業家，也是讓人欽佩的慈善家，黃清山說，因為家境不好，想要出人頭地的動力，激發他的創業魂。因為苦過，他對老幼病殘或獨居者多一分關懷，且取之於社會用之於社會，希望多付出一點，促成善的循環。

黃清山出生在台南六甲，典型農村子弟，父母靠種田養活一大家子。黃說，企業取名南六提醒自己不忘本，努力打拚成為不織布龍頭，大手筆拿出3千張股票，成立南六慈善基金會。除了照顧台南偏鄉，黃工廠設在高雄燕巢，高雄有需要，黃清山也樂於大方回饋。

前總統陳水扁（右）今天主持廣播節目「有夢上水」，專訪南六企業董事長黃清山，黃回顧創業歷程，強調用心拚、認真做，是脫穎而出的不二法門。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁（右）今天主持廣播節目「有夢上水」，專訪南六企業董事長黃清山，黃回顧創業歷程，強調用心拚、認真做，是脫穎而出的不二法門。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面

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