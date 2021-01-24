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美籲中停止對台施壓 外交部：感謝拜登上任就支持台灣
美國國務院今敦促中方停止對台灣軍事等各方面的施壓，外交部表示，歡迎與感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持。
外交部指出，美國國務院於美東時間1月23日發表聲明，關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰國，並重申將恪守「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，也強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。此外，美方在聲明中也敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。
外交部表示，誠摯歡迎與感謝拜登政府在上任之初，就展現對我國的支持，以及對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視。外交部也將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。
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