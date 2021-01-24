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美籲中停止對台施壓 前外長：疑反應中國軍機頻擾台

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
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美國國務院今敦促中方停止對台灣軍事等各方面的施壓。前外交部長程建人認為，美方有自己的盤算，目的還不明朗，也可能是對中方軍機頻頻擾台的現實反應，但中間提到三個公報、台灣關係法及六項保證，確立了拜登政府的原則，將繼續遊走在兩條紅線之間。

美國國務院今以美國國務院以發言人普萊斯（Ned Price）名義發布新聞稿表示，美方注意到中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

聲明也重申，美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合在台灣的人民的期望與最佳利益。美國也將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾。美方也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

程建人認為，美國自有盤算，恐怕也是對共軍頻頻擾台的現實反應，「（中國）可能飛機飛的太多了」。

他表示，美國的美中台政策一直都建立在兩條紅線的架構之下，一條是美中三公報、一個中國政策，和不支持台獨等；另一條則是台灣關係法和六項保證，而川普時代更傾向台灣。

程建人認為，聲明中明確提及美中三公報、台灣關係法等，顯然拜登政府表達出有別於川普政府的激進態度，將回到在兩條紅線之間擺盪。他認為，美方太靠近任何一邊，都不符合美國的利益，也可能造成兩岸關係的不穩定，甚至於發生意想不到的狀況。

程建人表示，拜登在外交政策上將比川普更穩健，不似川普那樣任性。

川普 台灣關係法 國務院

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