美大動作批中對台威脅 綠委：反制中方制裁前國安團隊

美國國務院今發新聞稿，敦促中方停止對台灣的軍事等各方面的施壓。民進黨立委羅致政認為，除了延續美台友好，也可能是美方要反制中國對前國安團隊的制裁行動。

美國國務院今以美國國務院以發言人普萊斯（Ned Price）名義發布新聞稿表示，美方注意到中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

羅致政表示，新聞稿內容對我方十分正面友好。不過他認為，美國新政府就任沒幾天就針對台海發佈正式新聞稿，批評中國對台威脅，一方面是表達延續對台友好，另方面也可能是反制中國對前國安團隊的制裁行動。

由於川普執政時期，許多官員主張對中國採取強硬的政策措施，多次批判譴責中國的人權問題，也為台灣的地位發聲，如今美國政權轉移，中國即發布聲明，指美國一些「反華政客」，對中國充滿偏見與仇恨，罔顧美中人民利益，「推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係」。

中國並羅列名單28人，包括曾來台訪問的前衛生部長阿札爾（Alex Azar），以及日前與蔡總統視訊對談的前駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）等，並下令、禁止他們和家人入境中國大陸和港澳地區，也限制與他們有關的企業和中國做生意。