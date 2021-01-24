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學測自然／幾無時事題跌破眼鏡 教師：考題傳統不素養

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蘇貞昌指對採購疫苗有把握 孫大千揭2事實：別再鬼扯

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌表示對採購疫苗有把握，前立委孫大千批鬼扯。圖／取自孫大千臉書
行政院長蘇貞昌表示對採購疫苗有把握，前立委孫大千批鬼扯。圖／取自孫大千臉書

台北市長柯文哲表示，3月起疫苗將會成為台灣政治攻防焦點，「中國大陸他說他免費要送你，台灣就陷入焦慮。」行政院長蘇貞昌強調，對於疫苗的採購有把握。前立委孫大千在臉書批蘇貞昌別再鬼扯，明明衛福部才公開表示，國外疫苗採購談判出了一些問題，是陳時中有把握嗎？還是介入疫苗採購的吳姓立委有把握？

孫大千強調，台灣人民有知道真相的權利，衛福部應告訴全國民眾疫苗採購破局的真正的原因。

首先，是不是由於民進黨政府昧於國際商業規則，尋求各種方式意欲跳過德國BNT大中華區獨家代理商上海復星醫藥，迫使上海復星醫藥以具體行動捍衛自身權益？

再者，是不是由於台灣雅各臣及信東生技透過吳姓立委居間此事，實際上造成了官商勾結，人謀不贓的疑雲，上海復星醫藥考量國際商譽信用，最後決定主動喊停？

疫苗 上海 孫大千

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