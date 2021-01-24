擔心參選造成撕裂 近韓人士：韓國瑜暫無意參選黨公職

國民黨主席規劃7月24日改選，傳出在前、現任中常委勸進下，高雄市前市長韓國瑜可望年後宣布參選下屆主席或直轄市長。但近韓人士表示，韓清楚現在參選會撕裂黨，目前沒參選黨主席或直轄市長想法。

近韓人士表示，韓國瑜去年初總統大選受傷還滿重的，現在就先休息一陣子，以後有沒有機會再起是以後的事情，但韓確實完全沒在想眼前的黨主席選舉或2022選舉。

近韓人士說，韓國瑜清楚「黨內還是有一些人滿怕他的」，擔心他的復出會反而造成黨的一些紛擾，甚至造成挺韓、反韓對決；也有不少人在算韓參與的變數，但這樣一直不斷的臆測，也會造成他與很多人的誤解與困擾。

韓國瑜前幕僚分析，韓知道社會與黨內有股排斥他的力量，「一個王浩宇被罷免，不代表大家都愛上韓了」，只要他參選黨主席就可能觸發撕裂，不論勝、負對黨、對韓都是輸。

對外界以韓國瑜曾選黨主席、登記台北市長初選為由理解韓將續攻。該幕僚說，韓過去選主席、高市長是仰攻，但以韓現在經歷，為何一定會回頭競爭這些位置？

近韓人士表示，韓國瑜性格大剌剌、話藏不住的人，有想法都會跟身邊的人講，但到目前也沒讓人感受要參選黨主席或其他政治動向想法，甚至去年總統大選過後，韓還要周邊的人低調，不希望因任何人一句話被做文章再造成黨的撕裂。

近韓人士更舉例，有人勸進或名嘴故意點名、放話韓國瑜參選桃園或台北市長，要操縱議題，但這從來不是韓的規畫，韓也完全沒類似想法，但這些消息傳出，有意參選的人就會來關心，但韓就不想造成有心想參選者的困擾或同志的誤解。

近韓人士也提到，韓國瑜原本過年前要推動公益活動，想法只是去年選後，很多朋友很想念他，但他又不想用太過政治性方式讓人家聯想，就決定以舉辦或參與公益活動方式，讓喜歡或想念他的朋友，大家可以聚一聚，至少知道他在幹嘛。

近韓人士說，最近因為韓國瑜家中正在服喪，岳父李日貴2月初才辦告別式，舉辦公益活動時間會再往後延，但目前韓就是只想用公益的方式去跟大家互動。