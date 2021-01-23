受邀出席拜登就職是大突破？林郁方：不用過度做文章

駐美代表蕭美琴參加美國總統拜登就職典禮引發討論，國民黨前立委林郁方昨天表示，蕭美琴能參加典禮這是好事，但大家不用太過拘泥於這是不是代表我國和美國關係的大突破，美國跟中華民國的關係是多面向的，不會因為我國代表參加典禮就表示大突破，不需要在這上面過分做文章。

林郁方昨天參加「美國兩岸政策的變與不變」記者會時，會前接受媒體訪問，談論他過去參加美國總統就職典禮的想法。

林郁方說，他參加過歐巴馬的就職典禮，那時候很多人參加，我駐美代表、副代表還有立委，今年場地縮小很多，蕭美琴能參加這是好事，至於是不是兩國關係突破，他認為不用在這上面做過多文章，參加就職典禮是每四年發生一次的事，這是好事。

林郁方說，民進黨政府認為是大突破，這太拘泥於小節了，即使我國代表沒被邀請，也不見得中華民國和美國關係倒退，單純一件事無法反映兩國關係，蕭美琴在的位置就是台灣代表團往常去的位置，離講台有一段距離，他當年參加時「要努力看歐巴馬的臉，滿辛苦的」，但那不代表台灣和美國之間的距離，美國是世界強權，要招呼的國家太多了。

至於邀請函如何取得，林郁方表示他不是很清楚，不過過去幾乎都是透過參、眾議員辦公室要來的，這次怎麼拿到的不要去猜，這是很單純的事情，典禮也過去了，世界各國也沒有在點名誰去，只有台灣在焦慮、介意或興奮，這是沒有必要的，但既然變成一個討論的議題，外交部不妨講清楚，或展示邀請函內容。