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東北大地震十周年 101今晚點燈象徵見證台日友誼

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
日本台灣交流協會等單位今天舉辦日台友情 101點燈活動。圖/經湛公關提供
日本台灣交流協會等單位今天舉辦日台友情 101點燈活動。圖/經湛公關提供

今年是日本311大地震10周年，日本台灣交流協會感念當年台灣各界踴躍捐款，以及10年以來日台友好互助的深厚友誼，今天和台北101與中華文化總會舉辦「日台友情 101點燈活動」，101今晚輪流播放「日台友情」、「台日相伴」、「東京奧運祝順利！加油！」等文字，象徵見證台日友情的璀璨時刻。

日本台灣交流協會今天舉辦101點燈活動記者會，日本台灣交流協會代表泉裕泰、文化部長李永得、台北101董事長張學舜、中華文化總會副會長江春男、中華奧林匹克委員會主席林鴻道及國手王冠閎及郭婞淳出席。

蔡英文總統以影片表示祝福，蔡英文表示，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，也就是日文中的きずな（KIZUNA，羈絆），這就是台日關係最大的引擎。

泉裕泰表示，無論是天災或疫情，這十年來，日本對於台灣的友情一直謹記在心，今年是311十周年，交流協會特別準備了感謝台灣、鞏固友情的一系列活動，他的新年期許是，世界會記住2021的日本跟台灣。

現場透過象徵溫暖及希望的「天燈祈福儀式」，為疫情之下的日台人民打氣，進而傳達「2021日台友情-日台之心 攜手前行」主題，王冠閎及郭婞淳一同參與台北101外牆點燈儀式，同時為2021年東京奧運應援打氣。

交流協會表示，預計將在3月10日至3月21日於華山1914文創園區舉行為期十二天的「日台友情系列活動」特展，期待透過展覽、戶外市集及音樂會等多元形式，讓台灣民眾感受日本東北之美及10年來東北重建的正面力量。

日本台灣交流協會等單位今天舉辦日台友情 101點燈活動。圖/經湛公關提供
日本台灣交流協會等單位今天舉辦日台友情 101點燈活動。圖/經湛公關提供

日本台灣交流協會 東京奧運 台北101

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