快訊

綠營稱斷交以來美總統就職首獲邀 趙少康：公布蕭美琴邀請函

美談話節目名主持人賴瑞金去世 享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登不會把台灣當抗中棋子 江宜樺：對台灣是一個機會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院前院長江宜樺今表示，拜登是有經驗的政治人物，不會像前總統川普為反中、抗中把台灣當棋子，這對台灣是一個機會。 聯合報系資料照片
行政院前院長江宜樺今表示，拜登是有經驗的政治人物，不會像前總統川普為反中、抗中把台灣當棋子，這對台灣是一個機會。 聯合報系資料照片

美國總統拜登就職後，美中台關係變化受矚目。行政院前院長江宜樺今表示，拜登是有經驗的政治人物，會盡量讓美中台不要衝突，不會像前總統川普為反中、抗中把台灣當棋子，還逼台灣要對中國大陸疾言厲色，這對台灣是一個機會。

江宜樺也提到，拜登參選時曾寫一封給華裔美人公開信，保證上任後會善待所有族群、美國繼續開放外，還提到要有效對付中國大陸前要先壯大自己、結合盟邦等更大力量，相較川普，對大陸而言拜登是更難應付的對手。

國安會前秘書長蘇起則說，拜登是政壇老手，但有兩個缺點：第一是太老只能做一任，又要處理川普留下爛攤，現在第一步是災後重建，尤其是疫情這一塊；第二步是把美國人再團結起來，讓美國偉大復興，把經濟搞上去；第三步才是外交。

蘇起分析，川普任內對台海方針還是選擇戰略模糊，拜登也會繼續，對台美最有利，才有灰色地帶；拜登接下來若能將外交、對中與對台政策依序出來推下去，美中台關係就沒有問題。

蘇起表示，最重要的是務實，國際政治中力量變了，政策與地位也會變，美國內部現在正在討論要不要接受美國與大陸平起平坐的事實，或是要競爭的共存，現在對台灣而言，大陸威脅變大，美國靠山愈來愈小，這就是現實。

拜登 川普 蘇起 江啟臣

延伸閱讀

伊朗呼籲拜登挽救核協議 要求無條件解除制裁

拜登除舊布新 預示拉丁裔美國人新時代來臨

就任後首度與外國領袖通電話！拜登與加拿大總理談多項議題

阿富汗暴力未減 拜登政府將檢視與塔利班協議

相關新聞

蔡政府恐突襲開放日本核食 江宜樺：開放萊豬就是如此

在民進黨政府去年八月突襲宣布開放美國萊豬進口後，接下來是否也將突襲開放日本核災區進口受關注。行政院前院長江宜樺今表示，蔡...

拜登不會把台灣當抗中棋子 江宜樺：對台灣是一個機會

美國總統拜登就職後，美中台關係變化受矚目。行政院前院長江宜樺今表示，拜登是有經驗的政治人物，會盡量讓美中台不要衝突，不會...

認為國人看川普善意天真 江宜樺：沒推復交、台灣返聯合國

美國前總統川普任期末期台美關係被認為進入最高峰期，但行政院前院長江宜樺今提醒，台灣看待美國善意有點天真，容易被騙，若美國...

預測美中台關係 江宜樺認為拜登對台政策良善、蘇起提兩岸三種可能

美國總統拜登上台展新局，不過台灣學者對於未來兩岸關係卻感到憂心。台北論壇董事長蘇起憂慮，台海有可能在2023年就發生戰事。行政院前院長江宜樺則對「一中各表」被打成「一國兩制」，未來能否找出新的兩岸方案感到憂慮。台大政治系莫內講座教授蘇宏達提醒，美國重返WHO等國際組織，恐對台灣不利。

韓國瑜盛傳將選黨主席 江啟臣未多置喙僅強調做好本分

高雄前市長韓國瑜可能出馬競逐國民黨主席的傳言不斷，國民黨主席江啟臣今被媒體問及此事，淡定說「從過去到現在，你們已經傳不曉...

對岸威脅加大、美國靠山縮水 蘇起：台灣要與對岸復談

美國總統拜登上台後，美中台關係步入新局。國安會前秘書長蘇起今天提出警告，現在台灣在國際面對中國大陸威脅愈來愈大，但台灣靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。