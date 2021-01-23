拜登不會把台灣當抗中棋子 江宜樺：對台灣是一個機會

美國總統拜登就職後，美中台關係變化受矚目。行政院前院長江宜樺今表示，拜登是有經驗的政治人物，會盡量讓美中台不要衝突，不會像前總統川普為反中、抗中把台灣當棋子，還逼台灣要對中國大陸疾言厲色，這對台灣是一個機會。

江宜樺也提到，拜登參選時曾寫一封給華裔美人公開信，保證上任後會善待所有族群、美國繼續開放外，還提到要有效對付中國大陸前要先壯大自己、結合盟邦等更大力量，相較川普，對大陸而言拜登是更難應付的對手。

國安會前秘書長蘇起則說，拜登是政壇老手，但有兩個缺點：第一是太老只能做一任，又要處理川普留下爛攤，現在第一步是災後重建，尤其是疫情這一塊；第二步是把美國人再團結起來，讓美國偉大復興，把經濟搞上去；第三步才是外交。

蘇起分析，川普任內對台海方針還是選擇戰略模糊，拜登也會繼續，對台美最有利，才有灰色地帶；拜登接下來若能將外交、對中與對台政策依序出來推下去，美中台關係就沒有問題。

蘇起表示，最重要的是務實，國際政治中力量變了，政策與地位也會變，美國內部現在正在討論要不要接受美國與大陸平起平坐的事實，或是要競爭的共存，現在對台灣而言，大陸威脅變大，美國靠山愈來愈小，這就是現實。