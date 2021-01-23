認為國人看川普善意天真 江宜樺：沒推復交、台灣返聯合國

美國前總統川普任期末期台美關係被認為進入最高峰期，但行政院前院長江宜樺今提醒，台灣看待美國善意有點天真，容易被騙，若美國沒認真考慮與台恢復邦交、結盟對抗中共，或連署讓我重返聯合國，就應看出什麼是真心，什麼是假意。

江宜樺表示，台灣關係法與六項保證是美國對台關係重要基石，美國政府想對台釋出更多善意，就盡量在實行時做最寬鬆解釋，但若美國要提升台美關係超越台美關係法以上層次，就涉及台美建交或復交層次，這才是真正關鍵的問題。

江宜樺說，國際上現實主義非常巨大，觀察美中台關係，要注意所有超越台灣關係法之外的提議或恩惠究竟是真是假；台灣人民這幾年可能覺得川普很夠意思、挺台灣，看得很爽，但其實只是在小動作上，不斷讓你覺得High，沒有真意。

江宜樺舉例，前川普政府表現到最接近的是上個月前國務卿龐培歐爾提出台灣要扮演自由中國的角色，反讓台灣不知如何回應；但川普卸任前也只能玩到這個程度，還是沒表態支持台灣加入國際組織，拜登任內更看不出有這樣操作可能性。

江宜樺同意，現在不存在美國提出與我國復交或重返聯合國可能，川普政府曾承諾的解除台美高層官員互動，也要觀察之後我國正副總統、行政院長、國防部長、外交部長能不能進入到華府，若兩年都沒有實現，就證明鬆綁只是曇花一現。

江宜樺表示，大家都希望美國政府負責任、務實一點，以拜登任命的國務卿說未來會遵循一中原則與台灣關係法、三公報，台美政策大概不出基本格局。至於雙橡園能否升旗，江宜樺認為，那也要到重要節日才知道。