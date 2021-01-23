影／江啟臣談罷捷 應該要尊重人民公民權的行使

高雄市罷免黃捷團體今天發動罷捷遊行，但卻被綠營指為「報復性」行動，南下宣導反萊豬公投的國民黨主席江啟臣談及罷免一事表示，國民黨態度沒有改變，就是一貫支持人民意志的展現。江啟臣說，從桃園罷免議員王浩宇到高雄罷免黃捷，國民黨態度沒有任何的改變，改變的是民進黨，「罷王」的時候沒有表態，「罷捷」時，蔡總統還下令總動員。

江表示，對國民黨來說，國民黨尊重人民選舉、罷免的權利、所以鼓勵大家出來投票，表達自己的意志，「這是我們對罷免一貫的態度」。江啟臣說，公民對罷免權利的行使，不應被冠上任何的帽子，尤其像報復這種帽子，選舉罷免，都是憲法所賦予公民的權利，戴上這樣的帽子，只是凸顯背後的一些政治操作或政治性的想法，所以還是呼籲，應該要尊重人民公民權的行使。 國民黨智庫副董事長連勝文（右）今天南下高雄果貿社區宣導反萊豬公投。記者劉學聖／攝影 國民黨主席江啟臣（左三）今日南下帶領高雄黨籍議員到果貿社區宣導反萊豬公投。記者劉學聖／攝影 國民黨主席江啟臣（左二）今日南下帶領高雄黨籍議員到果貿社區宣導反萊豬公投。記者劉學聖／攝影 國民黨智庫副董事長連勝文（右）與國民黨主席江啟臣（左三）今天南下高雄果貿社區宣導反萊豬公投。記者劉學聖／攝影 國民黨主席江啟臣（中）今日南下帶領高雄黨籍議員到果貿社區宣導反萊豬公投。記者劉學聖／攝影 國民黨主席江啟臣（左）與蘇偉碩醫師（右）今天南下高雄果貿社區宣導反萊豬公投。記者劉學聖／攝影