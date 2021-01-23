影／江啟臣談罷捷 回應罷韓團體才是報復的始作俑者

高雄市罷免黃捷團體今午發動罷捷遊行，但罷捷卻被綠營指為「報復性」行動，南下宣導反萊豬公投的國民黨主席江啟臣談及罷免一事表示，國民黨態度沒有改變，就是一貫支持人民意志的展現。今天罷韓團體出面宣示，其實就很清楚，到底誰是「報復」的始作俑者。

江啟臣說，從桃園罷免議員王浩宇到高雄罷免黃捷，國民黨態度沒有任何的改變，改變的是民進黨，「罷王」的時候沒有表態，「罷捷」時，蔡總統還下令總動員。

江表示，對國民黨來說，國民黨尊重人民選舉、罷免的權利、所以鼓勵大家出來投票，表達自己的意志，「這是我們對罷免一貫的態度」。

針對綠營人士將這次罷免高雄市議員定調為罷韓級的報復性投票，江啟臣說，罷韓團體今天出來宣示，其實就已經很清楚，到底誰是這個「報復」的始作俑者。今天看到罷韓團體的說法，等於是向大家宣告，「罷韓就是報復的開始」。

江啟臣說，公民對罷免權利的行使，不應被冠上任何的帽子，尤其像報復這種帽子，選舉罷免，都是憲法所賦予公民的權利，戴上這樣的帽子，只是凸顯背後的一些政治操作或政治性的想法，所以還是呼籲，應該要尊重人民公民權的行使。