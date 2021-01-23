快訊

竹北傳工安意外！她遭堆高機輾過臟器外露 夫目睹妻慘死

42年美總統就職首邀 趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，媒體人趙少康也呼籲外交部應公布邀請函與入場券。 圖／取自蕭美琴臉書
我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，媒體人趙少康也呼籲外交部應公布邀請函與入場券。 圖／取自蕭美琴臉書

我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，被民進黨政府宣傳是台美斷交42年來首度。行政院前院長江宜樺今表示，過去駐美代表也有參加過就職典禮，這次受邀並非第一次。媒體人趙少康也呼籲外交部應公布邀請函與入場券。

趙少康說，蕭美琴是中華民國駐美代表，不是民進黨駐美代表，這次能受到重視是所有台灣人光榮，而不只是特定黨派光榮；既然外交部說蕭這次參加是42年第一次，就應把誰給蕭邀請函詳情讓大家知道，若真的那麼好當然普天同慶。

趙少康今天主持長風基金會主辦的論壇活動時，拿出美國前總統歐巴馬、川普時期的就職典禮邀請函指出，美國總統就職典禮，台灣大概每次都去一百多人，包含立委與駐美代表處；但光憑邀請函進不了場，還要再加上一張入場券。

趙少康表示，就像我國國慶大典由立法院長當主席，美國總統就職典禮主辦單位也是參眾兩院聯席委員會，以前要取得邀請函要各憑本事，以前我國代表要參加典禮的邀請函，可能是共和黨黨部或國會議員所給，都不是國務院給。

趙少康質疑，民進黨政府說蕭美琴這次出席美國總統就職典禮是中美斷交後42年來第一次，讓過去也曾參加過的駐美代表程建人、陳錫蕃、金溥聰都強力反彈，外交部應該公布蕭美琴邀請函與入場券，讓大家都高興。

此外，趙少康說，以前美國總統就職典禮動輒邀近2萬人參與，這次只邀約1千人，坐哪裡也很重要；以前我方代表都坐草地上，正式邦交國代表坐看台上，外交部說這次每一個人都坐在草地上，不知道是不是事實，也應釐清。

趙少康 外交部 蕭美琴

延伸閱讀

聯合報黑白集／外交別拿來打臉

事實查核中心：傳路人可圍觀美總統就職 錯誤訊息

蕭美琴出席美總統就職 蘇貞昌：一張照片打回酸言酸語

蕭美琴出席拜登就職典禮 陸學者：門票花錢買就有

相關新聞

黃捷和綠營全天走訪基層 看罷捷遊行：請正視罷免正當性

面臨罷免的高市議員黃捷今走訪鳳山的廟宇參拜，傍晚和市長陳其邁到鳳山老人公 寓「崧鶴樓」向老人家拜早年。對罷捷遊行，黃捷表...

42年美總統就職首邀 趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

我駐美代表蕭美琴獲邀參加美國總統拜登就職典禮，被民進黨政府宣傳是台美斷交42年來首度。行政院前院長江宜樺今表示，過去駐美...

【圖輯】攝影新聞眼／兩樣情！黃捷跑選區 罷捷團體大遊行

高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日投票，為了激起選民關注，民間自發組成的罷捷團體今天下午舉辦罷捷大遊行，主辦單位估計有2000人參加。對此黃捷今天一早就到鳳山選區跑行程，與社區居民開心熱舞，現場支持者也鼓勵她並加油打氣，讓黃捷感受到鳳山人的溫暖。

黃捷罷免案 蔡英文籲民進黨積極面對

總統蔡英文今早到台中連跑2個行程，中午則到台中弘光科技大學參加台中市黨公職座談會，聽取約60名綠營人士的意見。針對無黨籍...

讚柯文哲若領導防疫應很輕鬆 呂秀蓮：2024有機會合作

台北市長柯文哲日前表態參選2024年總統是為了實現政治理念，前副總統呂秀蓮今先讚柯敲響第一個鐘聲，值得注意，更補充表示，...

2千人罷捷遊行 群眾高呼「有錢沒錢罷捷好過年」

距2月6日罷免高雄市議員黃捷投票剩2周，選情升溫，罷捷團體今天下午發動千人遊行，國民黨高雄市黨部主委李哲華等人到場，也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。