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黃捷和綠營全天走訪基層 看罷捷遊行：請正視罷免正當性

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷（蹲中）與高雄市長陳其邁（蹲右）今天到鳳山老人公寓向長輩拜早年。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃捷（蹲中）與高雄市長陳其邁（蹲右）今天到鳳山老人公寓向長輩拜早年。記者楊濡嘉／攝影

面臨罷免的高市議員黃捷今走訪鳳山的廟宇參拜，傍晚和市長陳其邁到鳳山老人公 寓「崧鶴樓」向老人家拜早年。對罷捷遊行，黃捷表示尊重。

黃捷今天整天和民進黨立委許智傑、議員林智鴻、陳慧文、張漢忠等走訪鳳山廟宇參拜，也到基層參加區里活動。

黃捷說，她一直尊重罷捷團體遊行的自由，到老人公寓是為了關心鳳山的樂齡銀髮權益和需求，她覺得回歸市政最重要。對罷捷團體喊出「反萊豬 罷黃捷」，她說，不希望是一個報復式的罷免，希望大家了解她適不適任，如果她在這個位置上盡心盡力、問心無愧，需要被罷免嗎？希望2月6日投票時可以依據這樣的一個判斷，那投下「不同意」票。

陳其邁對罷捷遊行表示，對公民權行使都尊重，人民是民主的主人，相信市民會看在眼裡，自己會有判斷跟決定。

許智傑說，鳳山人是溫暖、純樸的，不希望有報復性、仇恨式的罷免在鳳山擴散；呼籲市民留下認真、專業、低調、謙遜的好議員，投下「不同意」罷免票。

黃捷 罷免 許智傑

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