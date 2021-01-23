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罷黃捷大遊行 數千民眾上街頭高呼口號

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影

高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，遊行隊伍超過2千人。大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼支持萊豬的民代都是不顧人民健康的不適任民代，要讓他們下台。遊行隊伍一路高喊「反萊豬、罷黃捷」，路旁許多民眾向遊行者竪起大姆指。

遊行隊伍從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。人潮在下午2點左右集結、精神喊話，接近下午3點左右出發，隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。今天參加遊行的國民黨人士，有立委沈智慧丶國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮丶立委吳怡玎丶高雄市議員邱于軒丶劉德林丶李雅靜丶鍾易仲鄭安秝、桃園巿議員詹江村等。

罷捷2月6日投票，高雄市選委會設228個投開票所，花費經費約1200萬元。選委會近日公告罷捷案投票人數29萬1629人，通過門檻是7萬2907票。

高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，人數超過兩千人，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，人數超過兩千人，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，人數超過兩千人，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，人數超過兩千人，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，要讓不適任民代下台。記者劉學聖／攝影
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高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，人數超過兩千人，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，人數超過兩千人，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影
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高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，大家高舉罷黃捷反萊豬標語大呼口號，疾呼不適任民代要讓他們下台。記者劉學聖／攝影

萊豬 高雄市 黃捷 罷免

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