影／呂秀蓮對民眾黨談台灣走向 柯文哲：回去消化一下
台灣民眾黨國家治理學院國政班今天舉辦第一屆第十期暨結業式，特別邀請前副總統呂秀蓮演說「台灣前途走向」，呂秀蓮對敏感的兩岸關係表示，希望台灣能從台灣海峽的小兩岸，轉向太平洋的大兩岸，台灣不能落入親中反美及親美反中的兩極發展，而是要發展太平洋國協關係，依靠台灣科技等軟實力與韓國及日本友好結盟，再藉助美國的國際地位與仲裁斡旋來發展與中國的友好關係。
呂秀蓮進一步提出，兩岸發展要揚棄舊思維，像是一個中國原則希望能改為兩岸同屬一個中華、兩岸的統一改為統合、甚至九二共識可以改為台灣民選總統的九六共識、以及修憲等。對此，柯文哲會後受訪笑稱很具啟示，但要回去好好想想消化一下。
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