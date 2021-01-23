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讚柯文哲若領導防疫應很輕鬆 呂秀蓮：2024有機會合作

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
民眾黨國政班今天舉行結業典禮，前副總統呂秀蓮（左）應邀前往演講「台灣前途走向」，民眾黨主席柯文哲（右）前往迎接。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國政班今天舉行結業典禮，前副總統呂秀蓮（左）應邀前往演講「台灣前途走向」，民眾黨主席柯文哲（右）前往迎接。記者潘俊宏／攝影

北市柯文哲日前表態參選2024年總統是為了實現政治理念，前副總統呂秀蓮今先讚柯敲響第一個鐘聲，值得注意，更補充表示，防疫若由柯來領導應很輕鬆，而2024年自己若還活者，應該有機會與柯合作。

呂秀蓮與柯文哲今都出席台灣民眾黨國家治理學院國政班今是第一屆第十期暨結業。

呂秀蓮會中公開讚聲柯文哲表態選總統，她會後受訪進一步解釋，現在說要支持誰有點太早，但柯文哲敲醒鐘聲是事實，非常負責任告訴大家要慎選下一屆國家領導人，而柯學醫出身，如果疫情是在柯領導下，應該是很輕鬆的，因為是柯的專業。

呂秀蓮說，柯當台北市長歷練很多也是超級聰明的人，相信還有時間好好準備更上層樓，今天邀她出席國政班結業式也顯示心胸開闊，只要自己還活著，2024年兩人合作應該有機會。

呂秀蓮 柯文哲 北市

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