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2千人罷捷遊行 群眾高呼「有錢沒錢罷捷好過年」

聯合報 / 記者楊濡嘉徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
罷捷遊行隊伍今天下午近3時許從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍今天下午近3時許從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。記者劉學聖／攝影

距2月6日罷免高雄市議員黃捷投票剩2周，選情升溫，罷捷團體今天下午發動千人遊行，國民黨高雄市黨部主委李哲華等人到場，也有不少藍營議員響應。李哲華說，藍營態度是，淘汰支持萊豬的不適任民代，韓家軍社團也串連上街。遊行民眾高聲疾呼「反萊豬、罷黃捷」、「有錢沒錢、罷捷好過年」。

遊行隊伍從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。人潮在下午2點左右集結、精神喊話，接近下午3點左右出發，隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。

黃捷今天上午在鳳山跑基層活動，與鳳山市民跳熱舞、寫春聯博感情。預計在今天下午4點30分，遊行尾聲時段，黃捷將與市長陳其邁同台訪視鳳山老人公寓，打市政牌和罷免方互別苗頭，也拉攏綠營支持者。

黃捷說，各界關注這場罷免會不會成為民主破口，公民權淪為報復武器，守住這場戰役非常重要，希望支持者站出來投「不同意票」，才能得到正義結果。對罷免方發動遊行凝聚氣勢，黃捷說，尊重對方集會自由，但務必理性、做好防疫，也別影響鳳山居民安寧。

罷捷2月6日投票，高雄市選委會設228個投開票所，工作人員已整備到位，花費經費約1200萬元。選委會近日公告罷捷案投票人數29萬1629人，通過門檻是7萬2907票。

▌延伸推薦：整理包／罷免黃捷成功機會多大？原因、程序、過關門檻、投票日一次看

罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍今天下午近3時許從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍今天下午近3時許從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍今天下午近3時許從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍今天下午近3時許從鳳山行政中心出發，終點在大東公園，路程約2.5公里。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影
罷捷遊行隊伍浩浩蕩蕩前行，整體人數約2千人，過程中秩序良好。記者劉學聖／攝影

黃捷 罷免 投票

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