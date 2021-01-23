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國民黨大力支持反萊豬丶罷黃捷 數千民眾上街大遊行

聯合報 / 記者楊濡嘉徐白櫻／高雄即時報導
高雄罷捷團體和國民黨人士一同遊行喊」反萊豬、罷黃捷」。記者楊濡嘉／攝影
高雄罷捷團體和國民黨人士一同遊行喊」反萊豬、罷黃捷」。記者楊濡嘉／攝影

高雄市罷捷團體今天下午在鳳山舉辦「反萊豬、罷黃捷」大遊行，遊行隊伍延長超過三個路口，初估逾2千人。國民黨大力支持大遊行，國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華表示，國民黨的主張是一致的，支持萊豬的民代都是不顧人民健康的不適任民代，要讓他們下台。

今天參加遊行的國民黨人士，有立委沈智慧丶國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮丶立委吳怡玎丶高雄市議員邱于軒丶劉德林丶李雅靜丶鍾易仲鄭安秝、桃園巿議員詹江村等。

罷捷總部發言人徐尚賢表示，之所以反萊豬罷黃捷有四種意義，包括淘汰不適任的民代丶發出反萊豬的聲音丶展現真正的民主丶教訓流氓幫派政府。

遊行隊伍一路高喊「反萊豬、罷黃捷」，路旁許多民眾向遊行者竪起大姆指，路過的人許多停在路邊看究竟。

高雄罷捷團體和國民黨人士一同遊行喊」反萊豬、罷黃捷」。記者楊濡嘉／攝影
高雄罷捷團體和國民黨人士一同遊行喊」反萊豬、罷黃捷」。記者楊濡嘉／攝影

萊豬 國民黨 高雄市 黃捷

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