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批柯文哲社宅卻延攬社宅推手？王鴻薇酸民進黨「好笑」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

台北市政府都市發展局長黃景茂今證實，預計農曆過年後請辭局長，離開北市府，接受國家住宅及都市更新中心邀請，擔任執行長職務。對此，國民黨台北市議員在王鴻薇說，過去幾個月民進黨從台北市議員到內政部到蔡英文，全力猛攻台北市明倫社宅，現在卻延攬執行柯文哲社宅政策的最主要推手，「真是笑死人了，民進黨到底是要批柯P還是要捧柯P？」

對於黃景茂的人事案，北市政府發言人陳智菡今天表示，台北市社宅興建與計畫成果豐碩，中央有需求主動來借將，柯市長認為社宅的推動需要中央地方協力，也樂見黃局長將台北經驗帶到中央，希望早日實現居住正義

王鴻薇說，現在是民進黨肯定柯的社宅政策嗎？她還酸民進黨是失智政黨嗎，前一個月還猛打台北市明倫社宅，從高租金到8坪露台面積太大，彷彿台北市的社宅一無是處。未料，罵完批完，卻立即延攬執行柯P社宅政策的最主要推手都發局長進入內政部住都中心。

王鴻薇說，所謂住都中心就是要執行中央社宅政策的專責單位，把台北市都發局長黃景茂請過去當執行長，美其名可曰「借將」，說難聽就是「挖角」，但不論何者，就是覺得黃景茂做得好，既然認為黃景茂做得好，那台北市的社宅政策是昨非而今是？民進黨一向雙標，只問鬥爭，不問是非。

社宅 柯文哲 王鴻薇 居住正義 都市更新

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