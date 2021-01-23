罷捷大太陽下遊行 高喊「反萊豬丶罷黃捷」

高雄市罷免市議員黃捷總部今天下午舉辦罷捷大遊行，預計2時30左右整個活動展開，國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華將為罷捷團體打氣，但傍晚會到高雄的國民黨主席江啟臣來不及參加。

罷捷團體下午1時許陸續在高雄巿政府鳯山行政中心前的府前路集結，也拉起「123到鳳山 反萊豬丶罷黃捷」的布條，立委沈智慧丶國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮丶前立委張顯耀丶高市議員邱于軒提早到場，沈智慧說反萊豬丶罷黃捷就是反對蔡英文總統開放萊豬進口政策，她全力相挺。曹桓榮說，李哲華將代表黨部致詞為罷捷團體加油，江啟臣因從台中趕來高雄，時間上來不及參加這次活動。