呂秀蓮肯定柯文哲敲響領導台灣的鐘聲

民眾黨國政班今天舉行結業典禮，前副總統呂秀蓮應邀前往演講「台灣前途走向」，呂秀蓮強調她早在兩年前就宣布僅精神上與民進黨同在，在後小英時代，台灣的政黨應該不能只有兩個，不樂見以前她捍衛的民主價值被破壞，但高興看到柯文哲市長宣布只要民調超過百分之二十就參選總統，是敲響領導台灣的第一個鐘聲。

呂秀蓮從美國川普現象與大選為例，美國大選時只聽到支持川普與反對川普的聲音，所以拜登上台後首要的工作就是終止川普現象，而小英的當選與當時反對馬政府聲音也有相關，現在到了後小英時代，台灣不能只有一種聲音，必須要有超過兩黨的政治環境形成，很高興柯文哲敲響領導台灣的鐘聲。