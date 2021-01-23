柯文哲要拚2024 呂秀蓮讚雄心：敲響第一個鐘聲

台北市長柯文哲日前指出，參選2024年總統是為了實現政治理念，而選前民調支持率能否超過20%將是他是否參選的參考依據之一。前副總統呂秀蓮今除了與柯文哲同台，更說該給柯文哲的雄心抱負一個鼓掌，「後小英時代台灣由誰來領導，我覺得柯主席敲響第一個鐘聲，值得注意。」

台灣民眾黨國家治理學院國政班今是第一屆第十期暨結業式，除了邀請呂秀蓮演講「台灣前途走向」，黨主席柯文哲也出席致詞。雖然兩人出席時間有落差，但柯在呂秀蓮抵達時，親自至一樓迎接，兩人共同進入會場。

呂秀蓮演講時，先提及自己對民進黨已心靈脫黨，因為不忍心看到花了相當長時間、青春扶持的民主政黨，卻重蹈過往她反對的事情，也盼大家開始思考，應該要鼓勵有強而有力的第三黨，因為有三黨公平競爭就沒有偷懶機會，也不會比爛，民眾才有機會選出最好的領導人。

呂秀蓮說，柯文哲日前宣布民調超過20%就要參選2024年總統，她邀請全場為了這個雄心抱負的決定給柯文哲一個鼓掌，現場也兩度響起掌聲。她說，柯文哲的宣布是給政治意識的國人同胞一個提醒，一個總統有登山也有下山，蔡英文總統任期一天天減少，「後小英時代台灣由誰來領導，我覺得柯主席敲響第一個鐘聲，值得注意」，也因此要替柯文哲認真了解，從今天開始到下次總統誕生時會有什麼問題，內政、外交是否有各種衝擊。

只不過，過往2014台北市長在野參選人辯論會時，呂秀蓮曾批評柯文哲是有落跑前科的落跑醫生，後續也曾在紀念展時質疑，柯文哲是否真的認識民進黨前主席黃信介，還提過要爆柯文哲的料等等。柯文哲會前受訪則說，自己也沒有什麼料可以爆，因為每天都被媒體監視，過往批評都不是問題，什麼事都可以合作，而且兩人沒有誤會，對他有意見的人多得是，呂秀蓮還不是最多的。