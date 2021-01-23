罷捷總部反擊挺捷罷韓者：罷免黃捷才是人民意志的展現

昔日發起罷免高雄市前市長韓國瑜的罷韓團體今天站出來挺面臨罷免投票的高雄市議員黃捷，並強調他們發起罷韓有具體、正當性的理由，罷捷團體要罷免黃捷的理由不充分，是報復性的罷免，黃捷是小蝦米對抗大鯨魚（指國民黨介入）等。罷捷總部發言人徐尚賢表示尊重罷韓團體罷韓的理由，但黃捷是民代，不應在萊豬問題上落跑；蔡英文總統站出來挺黃捷，蔡總統才是大鯨魚，罷捷的公民團體是小蝦米。

對於罷韓團體站出來挺黃捷，徐尚賢表示，各種民意要展現，都尊重，但如果他們還是認為罷捷團體是在霸凌、是在報復，硬要扣帽子，令人相當不以為然；據他所知，罷韓團體砸了大錢去幫黃捷立一個看板，他們是那麼的有錢；反觀民間 發起罷捷的他們，連看板都租不到！政府的力量要介入了，他們馬上就有看板可以承租，這個標準到底在哪裡？罷韓團體做就可以，罷捷團體做就不行，現在台灣的民主可能就真的是他們說了算?

徐尚賢表示，蔡英文總統才是大鯨魚，罷韓團體硬要把黃捷說成小蝦米，把國民黨說成大鯨魚，太沒有創意了，而且似乎也搞錯了，因為罷免黃捷案是公民運動，是人民的意志的展現，其實跟政黨並沒有關係，蔡總統以總統的身分跳出來，才是明明白白的行政不中立、干預地方罷免案。

罷韓團體指處理食安問題的權責在中央，黃捷是地方民代，罷捷團體拿食安罷免黃捷，無正當性。徐尚賢表示，罷韓團體的說法很弔詭，如果照他們這樣說，只要中央要讓人民吃萊豬，地方的民意代表就可以推託這是中央的事情，跟地方民代沒有關係嗎？那請問，我們選民意代表出來做什麼？黃犯錯了，高雄市議會表決萊劑零檢出時她落跑了，人民不能檢視嗎？如果一個民意代表連人民的基本的食安都不顧，請問，我們還要留她何用？

徐尚賢表示，罷免黃捷的理由還有黃捷的品德、品行問題，黃捷之前在時代力量替人代刷黨費涉人頭黨員之事，這樣民代的品德人格，人民可以信任，可以成爲人民的模範嗎？黃 捷不願意面對社會大眾，反而怪時代力量黨內不民主，這是非常失格。

徐尚賢另批評黃捷提到為市民做的事，許多是罷免案之後才做的，有的還是這一兩個月做的，然而，黃捷當議員已兩年多了。