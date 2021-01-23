快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美準財長稱暫不簽署新自貿協定 蘇揆：台美互惠進行中

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長蘇貞昌表示，2019年台美貿易高達2兆4300億，是歷史上最好的成績，利於雙方互惠、互利的工作都在持續進行中。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌表示，2019年台美貿易高達2兆4300億，是歷史上最好的成績，利於雙方互惠、互利的工作都在持續進行中。記者江婉儀／攝影

美國準財長葉倫本月21日表示，拜登總統已明確表示，在美國對美國勞工與基礎設施進行重大投資前，他不會簽署任何新的自貿協定。行政院長蘇貞昌表示，美國新政府剛剛交替，最注重國內相關工作，蘇說2019年台美貿易高達2兆4300億，是歷史上最好的成績，利於雙方互惠、互利的工作都在持續進行中。

路透報導，葉倫被問到是否跟台灣洽簽貿易協定時，葉倫說：「拜登總統已明確表示，在美國對美國勞工與基礎設施進行重大投資前，他不會簽署任何新的自貿協定。國內經濟復甦必須是我們的最優先事項。」

蘇貞昌表示，美國新政府剛剛交替，新政府上任應是最注重國內相關的工作，而從台美之間的貿易可以看出，在蔡英文總統努力下，國人一起合作做出最好的成績。從2019年可看出，台美之間的貿易高達2兆4300億，是歷史上最好的成績。

蘇貞昌表示，美國商會還特別講，這是最好的黃金年代，台灣跟美國之間各方面的互動大大地提高，跟美國之間的關係大大地改善，有利於雙方互惠、互利的工作都在持續進行中，請國人也多給相關團隊加油。

蘇貞昌 葉倫 自貿協定

延伸閱讀

影／談石木欽案 蘇貞昌：嚴查嚴辦

拜登預測 美國染疫致死人數將超過60萬人

他們都是「友台」閣員！拜登政府將延續美台關係最好時刻？

趙春山／因應拜登兩岸政策：中共「停、看、聽」

相關新聞

邱淑媞批指揮中心欠缺防疫邏輯 蘇揆反擊：不缺風涼話

國健署前署長邱淑媞昨天在臉書發文批評指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，行政院長蘇貞昌今對此回應，防疫成績是全體國人同胞齊心合力所...

美準財長稱暫不簽署新自貿協定 蘇揆：台美互惠進行中

美國準財長葉倫本月21日表示，拜登總統已明確表示，在美國對美國勞工與基礎設施進行重大投資前，他不會簽署任何新的自貿協定。...

新版護照換發踴躍 泰國台僑由5歲妹妹搶頭香

外交部11日發行新版晶片護照，海外國人也能向外館申請換發，我駐泰國代表處表示，在泰國首位獲得新版護照的是一位5歲的王小妹...

罷捷全面開戰 藍營諷：操弄報復元老級團體真是綠側翼

高雄市議員黃捷罷免案倒數2周，藍綠全面開戰，去年罷韓團體核心成員喊話「終結罷韓延長賽，別讓惡意報復行動成功」，還在市區掛...

【即時短評】參加拜登就職也能吵 看盡藍綠目光如豆

政治極化是美國總統拜登上台後，所要面臨的重大挑戰之一。只是在拜登苦思如何修補內部的裂痕之際，遠在1萬公里外的台灣藍綠，卻...

抗罷捷遊行與市長同框 黃捷：別讓罷免變報復工具

高雄市議員黃捷罷免案2月6日登場，罷捷團體今天下午辦遊行要凝聚氣勢，黃捷今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。