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美準財長稱暫不簽署新自貿協定 蘇揆：台美互惠進行中
美國準財長葉倫本月21日表示，拜登總統已明確表示，在美國對美國勞工與基礎設施進行重大投資前，他不會簽署任何新的自貿協定。行政院長蘇貞昌表示，美國新政府剛剛交替，最注重國內相關工作，蘇說2019年台美貿易高達2兆4300億，是歷史上最好的成績，利於雙方互惠、互利的工作都在持續進行中。
路透報導，葉倫被問到是否跟台灣洽簽貿易協定時，葉倫說：「拜登總統已明確表示，在美國對美國勞工與基礎設施進行重大投資前，他不會簽署任何新的自貿協定。國內經濟復甦必須是我們的最優先事項。」
蘇貞昌表示，美國新政府剛剛交替，新政府上任應是最注重國內相關的工作，而從台美之間的貿易可以看出，在蔡英文總統努力下，國人一起合作做出最好的成績。從2019年可看出，台美之間的貿易高達2兆4300億，是歷史上最好的成績。
蘇貞昌表示，美國商會還特別講，這是最好的黃金年代，台灣跟美國之間各方面的互動大大地提高，跟美國之間的關係大大地改善，有利於雙方互惠、互利的工作都在持續進行中，請國人也多給相關團隊加油。
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