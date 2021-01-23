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新版護照換發踴躍 泰國台僑由5歲妹妹搶頭香
外交部11日發行新版晶片護照，海外國人也能向外館申請換發，我駐泰國代表處表示，在泰國首位獲得新版護照的是一位5歲的王小妹妹，我駐法國代表吳志中昨天也在臉書貼出他換了新版封面護照的外交護照照片。
外交部去年表示，為了進一步提升我國護照封面的台灣(TAIWAN)辨識度，維護我國人海外旅遊權益及便利，調整護照封面設計，新版護照封面放大「TAIWAN」字樣，登載中、英文正式國名，將英文正式國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈。
駐泰國代表處昨天在臉書表示，獲發泰國第一本新版護照，也就是申請序號最前面的人，是住在春武里的5歲王小妹妹，昨天從我駐泰國代表李應元手中拿到新版護照。
我駐奧克蘭辦事處14日也在臉書上表示，辦事處14日發出第一本新版護照，從開放申請開始，辦事處就收到爆量申請案，辦事處也歡迎大家繼續申請，昨天也在臉書上分享，新護照做好後，外管會把舊護照剪角後還給持有者。
我駐法國代表吳志中昨天也在臉書上貼出拿到有新版護照封面的外交護照，並寫下「拿著新護照，努力為台灣」。
外交部領事事務局局長葉非比日前表示，新版護照開放民眾申換後，首十日共收到1萬566份申請，平均一天有1321件，去年3月至年底平均一天申請量為794件，相比之下增加將近兩倍量。
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