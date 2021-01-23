罷捷全面開戰 藍營諷：操弄報復元老級團體真是綠側翼

高雄市議員黃捷罷免案倒數2周，藍綠全面開戰，去年罷韓團體核心成員喊話「終結罷韓延長賽，別讓惡意報復行動成功」，還在市區掛看板聲援黃捷。前高雄市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新發文狠酸尹立等人，指操弄仇恨報復的元老級團體在總統開中常會後馬上就出動，「真的是執政黨側翼耶！」

鄭照新還寫到，罷免案在鳳山，尹立等人卻是在苓雅、新興區架聲援看板，「有沒有尊重鳳山人啊！」鄭也說，發起罷捷的「鳳山清捷隊」連掛看板的錢都沒有，這場罷免選舉無疑是「小蝦米對大總統」。