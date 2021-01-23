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罷捷全面開戰 藍營諷：操弄報復元老級團體真是綠側翼
高雄市議員黃捷罷免案倒數2周，藍綠全面開戰，去年罷韓團體核心成員喊話「終結罷韓延長賽，別讓惡意報復行動成功」，還在市區掛看板聲援黃捷。前高雄市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新發文狠酸尹立等人，指操弄仇恨報復的元老級團體在總統開中常會後馬上就出動，「真的是執政黨側翼耶！」
鄭照新還寫到，罷免案在鳳山，尹立等人卻是在苓雅、新興區架聲援看板，「有沒有尊重鳳山人啊！」鄭也說，發起罷捷的「鳳山清捷隊」連掛看板的錢都沒有，這場罷免選舉無疑是「小蝦米對大總統」。
尹立表示，去年6月6日成功罷韓是93萬市民的共同意志，檯面上的民意代表便成為擁韓支持者追殺目標，罷捷團體最終目的就是報復，這不只報復黃捷，是報復全體高雄市民。尹立也說，去年6月6日鳳山有11萬人投下同意罷韓，此次有責任站出來保護黃捷，不讓她落單被報復，若政治報復能成立，這將是罷韓的遺憾。
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