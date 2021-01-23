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抗罷捷遊行與市長同框 黃捷：別讓罷免變報復工具

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
黃捷說，各界都在關注這場罷免會不會成為民主破口，公民權淪為報復武器，守住這場戰役非常重要，希望支持者站出來投「不同意票」，才能得到正義結果。記者王慧瑛／攝影
黃捷說，各界都在關注這場罷免會不會成為民主破口，公民權淪為報復武器，守住這場戰役非常重要，希望支持者站出來投「不同意票」，才能得到正義結果。記者王慧瑛／攝影

高雄市議員黃捷罷免案2月6日登場，罷捷團體今天下午辦遊行要凝聚氣勢，黃捷今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情，黃鼓勵支持者出來投「不同意票」，她說，罷免制度應該是用來修復民主，而不是報復工具。

黃捷說，各界都在關注這場罷免會不會成為民主破口，公民權淪為報復武器，守住這場戰役非常重要，希望支持者站出來投「不同意票」，才能得到正義結果。

這場罷免選舉藍綠都高度動員，對決態勢升溫。黃捷說，感謝蔡英文總統等各界打氣、送暖，罷免方散布說「投罷免票是要雪恥」，等於已定調這是一場報復行動，希望鳳山市民冷靜判斷罷免正當性是否足夠，罷免訴求有沒有辦法說服社會大眾，希望認同她的鳳山市民勇敢投下「不同意票」，阻止這場惡意報復。

今天下午罷捷遊行的同時，黃捷將與市長陳其邁到高雄鳳山老人公寓，打市政牌和罷免方互別苗頭，也拉攏綠營支持者。

黃捷說，她上任2年來持續勤跑基層、努力問政，市長也是走遍各行政區關心地方需求，市長今天下午剛好安排到鳳山，希望市長多關心社福，鳳山各族群都能得到照顧與所需的資源。

跑行程中，黃捷展現親和力、柔軟身段和長輩互動，隨著音樂跳熱舞同樂，也拿毛筆寫春聯送支持者，不少支持者邀她合照，或獻上大擁抱打氣，黃捷不忘告訴對方「出來投不同意票，我們一定要順利挺過！」

高雄市黃捷（左三）今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞，展現親和力博感情。記者王慧瑛／攝影
高雄市黃捷（左三）今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞，展現親和力博感情。記者王慧瑛／攝影
跑行程過程中，不少支持者邀黃捷（左）合照，或獻上大擁抱打氣，黃捷不忘告訴對方「出來投不同意票，我們一定要順利挺過！」記者劉學聖／攝影
跑行程過程中，不少支持者邀黃捷（左）合照，或獻上大擁抱打氣，黃捷不忘告訴對方「出來投不同意票，我們一定要順利挺過！」記者劉學聖／攝影
罷免投票在即，黃捷鼓勵支持者出來投「不同意票」，她說，罷免制度應該是用來修復民主，而不是報復工具。記者劉學聖／攝影
罷免投票在即，黃捷鼓勵支持者出來投「不同意票」，她說，罷免制度應該是用來修復民主，而不是報復工具。記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷（中）今天上午到武松公園參加迎新春活動，鳳山警分局交通組也到現場宣導。記者王慧瑛／攝影
高雄市黃捷（中）今天上午到武松公園參加迎新春活動，鳳山警分局交通組也到現場宣導。記者王慧瑛／攝影
跑行程過程中，不少支持者邀黃捷（左）合照，或獻上大擁抱打氣，黃捷不忘告訴對方「出來投不同意票，我們一定要順利挺過！」記者劉學聖／攝影
跑行程過程中，不少支持者邀黃捷（左）合照，或獻上大擁抱打氣，黃捷不忘告訴對方「出來投不同意票，我們一定要順利挺過！」記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情。記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情。記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷（左）今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情。記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷（左）今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情。記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情。記者劉學聖／攝影
高雄市黃捷今天上午到武松公園參加迎新春活動，和鳳山市民跳熱舞、寫春聯，展現親和力博感情。記者劉學聖／攝影

罷免 黃捷 春聯

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