邱淑媞批指揮中心欠缺防疫邏輯 蘇揆反擊：不缺風涼話

國健署前署長邱淑媞昨天在臉書發文批評指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，行政院長蘇貞昌今對此回應，防疫成績是全體國人同胞齊心合力所做出來的，不缺口水說風涼話，惡意的批評都不好。

邱淑媞昨天在臉書發文表示，「防疫，其實只是很簡單的邏輯而已。很遺憾的，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯。台大公衛學院專家被打到噤聲，只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？」

邱淑媞除列舉4點「非常基本卻非常要命的邏輯錯誤」，也認為每增加一個病例，就要往後加28天的危險期。 看來春節商機，不論是桃園乃至全臺，是要泡湯了。一連串要命的錯誤，加上遲遲不擴大採檢、坐以待斃，造成這種局面。

蘇貞昌表示，今天台灣守住新冠肺炎疫情的成績，全世界都誇讚第一，而且也看到許多國家鎖國、封城、學校停課，台灣10幾萬學生的考試正在如常的進行，國人同胞也都如常的生活，這都是全體國人同胞大家齊心合力所做出來的成績，大家都知道只有團結努力，才能戰勝惡毒的肺炎疫情，不缺口水說風涼話，惡意的批評都不好。