罷韓團體稱黃捷是小蝦米 立看板籲高雄選民「終戰」

高雄市議員黃捷面臨鳯山選民罷免投票，發起罷免高雄市前市長韓國瑜的法定領銜人陳冠榮今天和當時罷韓總部發言人尹立丶張博洋出面挺黃捷，指罷捷團體罷免黃捷理由不充分，是報復性罷免，國民黨全黨挺罷捷，黃捷是小蝦米對大鯨魚，希望這不是冷戰，也不是熱戰，是「終戰」，盼鳳山選民2月6日出來投「不同意」罷捷票。

罷韓團體在高雄市中正路丶和平路口掛出挺黃捷的看板，並說他們依市府相關規定申請掛設。在被問到是否因為蔡英文總統發聲要民進黨對於罷免案不能坐視不管之後才出來挺捷，陳冠榮說他根本不知道蔡總統說了什麼。

陳冠榮表示，高雄市民去年6月6日次93萬票罷韓，很可惜有人不尊重民主與民意的結果，針對黃捷發起報復性罷免，藉以宣洩韓國瑜被罷免後的情緒，持續製造社會對立。此次聲援黃捷的看板，選擇在當時罷韓看板刊掛不到一天即被拆的相同地點；過去罷韓，黃捷都選擇與多數民意站在一起，如今卻要面對報復性追殺，盼以民主來救援、以道義來陪伴，不讓罷捷團體與國民黨持續破壞民主、撕裂社會。

尹立說，這一次，不是冷戰、不是熱戰，而是終戰。罷捷團體所提出的罷免理由都令人啼笑皆非，理由不具體，有關萊豬的食安規定，那是中央的權責，不是地方民代的權責，顯示出罷免黃捷就是對罷韓的仇恨動員，儼然是罷韓延長賽；罷免應有正當性，韓國瑜就任未滿一年而就落跑選總統以及諸多荒腔走板的行徑都令人憤慨，但選出黃捷的市民並沒有對黃捷不滿之意。罷捷團體的最終目的就是報復，且不只報復黃捷，更是報復全體高雄市民，當時鳳山有11萬人投下同意罷韓，此次也有責任站出來保護黃捷，不讓她落單被報復，若政治報復能夠成立，將是罷韓的遺憾。