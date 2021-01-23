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世盟曾永權主持世界自由日大會美國會議員錄影致賀

聯合報 / 記者高凌雲／台北即時報導
世盟理事長曾永權與貴賓啟動大會儀式，呼籲大家一起努力深化自由民主、捍衛法治人權，共同塑造中華民國成為一個自由民主典範。 圖/世盟提供
世盟理事長曾永權與貴賓啟動大會儀式，呼籲大家一起努力深化自由民主、捍衛法治人權，共同塑造中華民國成為一個自由民主典範。 圖/世盟提供

世界自由民主聯盟理事長曾永權今天主持慶祝世界自由日大會，他呼籲各國人民，大家一起為深化自由民主、捍衛法治人權，共同努力，一起奮鬥。今天的世界自由日慶祝活動得到來自美國國會議員的祝福，加州美國聯邦眾議員金映玉（Young Kim），以及代表華府哥倫比亞特區的聯邦參議員布朗（Michael Brown），都親自錄致詞影片，對大會活動表達祝賀。

國民黨立委陳以信受邀發表演說，他表示，自由日的意義在於表彰自由民主與人權的價值，今年的自由日更有特殊意義，一年前的今天大陸武漢開始封城，過去這一年新冠肺炎蔓延，全世界無一國家倖免，各地人民人身自由都受到極大限制，新冠病毒帶給人類共同的教訓，就是全球是一體的，當任何一個地方有了漏洞，全球人民都會受害，防疫病毒全球蔓延如此，維護世界自由民主更是如此，這是今年紀念自由日的最大意義。

曾永權指出，世亞盟成立的目標，就是要推動自由、民主普世價值和理念，實現全球自由民主化，與世界的和平和安全。他說，中華民國的民主法治和自由人權，多年來已有長足的進步，這是政府和全國同胞，長年努力的結果。

世盟去年6月到9月分別舉行四場次區域組織視訊論壇，以「新冠肺炎疫情對自由民主及人權之影響」為主題，各國分會長、國會議員、愛好自由民主人士熱烈回應，分別提出多項建言。曾永權說，世界各國政府應該摒棄私見，以人道主義精神，共同將研發疫苗及治療藥物的結果，視之為公共財，以最快的速度控制新冠肺炎疫情，讓各國人民回歸健康無懼的生活。

曾永權表示，世盟身具有二軌外交功能，促進外交工作極具功效，對自由民主發展有相當貢獻的國際性民間社團，世盟感謝政府的大力支持，世盟在總會長饒穎奇及各界共同努力下，將自由民主的種子散佈到世界各個角落，將台灣自由民主的經驗，傳播至世界每個角落，讓大家都知道自由民主才是具體可行、福國利民的道理。

新冠肺炎 人權 曾永權 陳以信

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