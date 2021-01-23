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罷捷投票228個投票所備齊 2月6日逾29萬人可投票

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷。圖／本報資料照片
高雄市議員黃捷。圖／本報資料照片

高雄市議員鳳山選區罷免高雄市議員黃捷，2月6日將投票， 高雄市選委會以2018年市議員選舉時鳳山選區的投開票所數為本，設228個，各票所工作人員也都整備到位。選委會表示，這次罷免投票經費約1200萬元。

去年高雄市罷免高雄市前市長韓國瑜投票，一度因投票所缺數多，中選會主委李進勇還南下喊話，如果向大學借不到場所，他的頭要「剁乎恁」。

高雄市選委會表示，這次罷捷投開票所場地找來還算順利，228個投開票所已經找好，大部分與2018年第3屆議員選舉時同一地點，少數因原場地本身有變動，已另覓適當地點。

選委會表示，目前新冠肺炎疫情嚴峻，各個投票所都有高規格的防疫措施，要投票的民眾必須戴口罩，進入之前要量體溫、手部要噴酒精。

選委會本月20日初次公告罷捷案鳳山選區投票人數有29萬1629人，但最後人數要以2月6日投票日前3天公告的為準。

根據選罷法第 90 條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。如以目前的投票人數算，罷捷同意票如多於不同意票，且超過7萬2907票，罷捷即過關；如同意票比不同意票少，或者未過7萬2907票，罷捷即失敗。

投票 高雄市 選委會 罷免 黃捷

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