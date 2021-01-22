帛琉總統推台帛旅行圈 邀吳釗燮遊世界遺產南方潟湖

外交部長吳釗燮今天結束帛琉訪問回到台灣，外交部今天表示，感謝帛琉政府和人民的熱情，副總統席嫵杜（Uduch Senior）還到機場送機；吳釗燮今天也到帛琉熱門觀光景點洛克群島（Rock Islands）體驗當地的觀光資源。

吳釗燮以總統特使身分，20日率團飛抵帛琉，21日出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，吳釗燮在典禮後晉見新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）及席嫵杜。

外交部昨天表示，惠恕仁為推動「台帛安全旅行圈」（travel bubble），特別邀請吳釗燮及台灣觀光業者今天赴洛克群島實地體驗豐富的觀光資源。

外交部推特今天表示，洛克群島南方潟湖是帛琉文化和生活的中心，也是聯合國世界遺產，惠恕仁和其兒子今天擔任吳釗燮導遊，介紹洛克群島的石灰岩地質、潟湖和珊瑚礁，外交部發布的照片中，吳釗燮和惠恕仁自拍，三人還一起搭船。