快訊

防疫保單爆量 台產宣布下周一下午5時起暫停收件

泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚資安免費提供老師公務機？政院：各機關評估購置

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院。報系資料照
行政院。報系資料照

為維護資安行政院去年宣布全面禁用中國製資通訊產品，且在去年12月18日發函各機關要求擴大盤點，近日傳出有學校老師反彈，全國教育產業總工會今則呼籲政府應免費提供公務機給學校教育人員使用。行政院資安處表示，各機關現已評估可能有公務需求的人員，由機關陸續購置分發使用，並列入交接。

行政院去年發函全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用或採購中國廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點中國廠資通訊產品，只要是中國廠牌都要填報，引發教師不滿。

行政院資安處表示，鑒於我國政府資通安全環境日益險峻，為避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致機關機敏公務資訊外洩，造成國家資通安全危害風險，建議公務同仁私人資通訊設備應避免傳遞重大公務、界接公務環境。

資安處指出，行政院去年12月25日邀集各機關資通安全長召開之「行政院國家資通安全會報第36次委員會議」，已責請各機關資通安全長督導機關同仁落實公務機關使用資通訊產品(含軟體、硬體及服務)相關原則，並主動向機關首長說明本案之重要性及相關風險。

資安處還說，各機關現已評估可能有公務需求的人員，由機關陸續購置公務設備分發使用，並列入交接。

行政院 資安 全國教育產業總工會

延伸閱讀

公務機關禁用資通大陸貨 全教產籲政院免費提供合格品

拜登健身車想搬進白宮使用 得資安專家點頭

數位身分證喊卡 先立專法再換

學校盤點中國手機 教部：依規定不得用於公務

相關新聞

口罩成了動物殺手 柯文哲：北投這隻鴨子被掛繩纏住

台北市長柯文哲今在臉書指出，疫情之下，口罩成了人們的基本配備，但是大量的口罩垃圾已經對環境造成龐大的壓力。他舉例一隻鴨子...

【專家之眼】台灣經貿路線 不能只是作文比賽或畫大餅

台灣有群人希望兩岸越不交流越好，即便經濟也是，無視中國大陸是世界經濟成長最快的地區之一，更是我國從1990年代以來的順差...

帛琉總統推台帛旅行圈 邀吳釗燮遊世界遺產南方潟湖

外交部長吳釗燮今天結束帛琉訪問回到台灣，外交部今天表示，感謝帛琉政府和人民的熱情，副總統席嫵杜（Uduch Senior...

【專家之眼】解讀拜登執政起手式 考驗各國耐心與智慧

美國總統拜登就職後，立即透過簽署共計15份行政命令（executive order）與2份行政行動令（executive...

拚資安免費提供老師公務機？政院：各機關評估購置

為維護資安，行政院去年宣布全面禁用中國製資通訊產品，且在去年12月18日發函各機關要求擴大盤點，近日傳出有學校老師反彈，...

蔡英文論文訴訟程序瑕疵發回 彭文正自稱「贏了」是真贏嗎？

媒體人彭文正質疑蔡英文總統的博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，去年1月被台北地院駁回後，彭上訴。台灣高等法院前天罕見地在言詞辯論後當庭宣判原判決廢棄，發回北院審理，彭和律師、支持者大呼「我們贏了！」，但真的是這樣嗎？細究判決，高院只是認為一審訴訟程序有瑕疵，要求「更審」而已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。