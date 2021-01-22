拚資安免費提供老師公務機？政院：各機關評估購置

為維護資安，行政院去年宣布全面禁用中國製資通訊產品，且在去年12月18日發函各機關要求擴大盤點，近日傳出有學校老師反彈，全國教育產業總工會今則呼籲政府應免費提供公務機給學校教育人員使用。行政院資安處表示，各機關現已評估可能有公務需求的人員，由機關陸續購置分發使用，並列入交接。

行政院去年發函全國各級公務機關，要求今年底前，汰換所使用或採購中國廠牌資通訊產品，另也要擴大盤點中國廠資通訊產品，只要是中國廠牌都要填報，引發教師不滿。

行政院資安處表示，鑒於我國政府資通安全環境日益險峻，為避免公務及機敏資料遭不當竊取，導致機關機敏公務資訊外洩，造成國家資通安全危害風險，建議公務同仁私人資通訊設備應避免傳遞重大公務、界接公務環境。

資安處指出，行政院去年12月25日邀集各機關資通安全長召開之「行政院國家資通安全會報第36次委員會議」，已責請各機關資通安全長督導機關同仁落實公務機關使用資通訊產品(含軟體、硬體及服務)相關原則，並主動向機關首長說明本案之重要性及相關風險。

資安處還說，各機關現已評估可能有公務需求的人員，由機關陸續購置公務設備分發使用，並列入交接。