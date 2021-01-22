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口罩成了動物殺手 柯文哲：北投這隻鴨子被掛繩纏住
台北市長柯文哲今在臉書指出，疫情之下，口罩成了人們的基本配備，但是大量的口罩垃圾已經對環境造成龐大的壓力。他舉例一隻鴨子在北投的一所國中裡發現，牠的脖子被口罩掛繩纏住，自己解不開，幸好有民眾發現通報，台北市動保處同仁緊急處理，才解除問題。
柯文哲說，別讓保護你的口罩，成了動物殺手。最近也看到不少外媒報導，人類丟棄的口罩，纏繞住鳥禽類肢體，輕則腫脹、流血，嚴重的導致死亡。
柯文哲說，一個月估計有2000億個口罩和醫用塑膠手套被丟棄，一年累積下來，龐大的口罩垃圾已經造成環境威脅。他要呼籲大家，一定要把口罩捲好、丟「進」垃圾桶，如果可以，最好先將綁帶剪成兩半，避免任何動物可能被口罩掛繩纏住的機會，保護自己與環境保育一樣重要。
有網友留言，真的不要亂丟，跟著「阿北」更環保，也有人留言，「我還真沒注意到這點！照辦！」，也有網友留言酸說，「可是你柯文哲大量減少街道垃圾桶欸？」
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