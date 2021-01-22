獨派蛋洗蔣公銅像被捕 促轉會：凸顯轉型正義刻不容緩
獨派團體成員、台灣國辦公室主任陳峻涵今天上午在台北中正紀念堂向蔣中正銅像丟擲雞蛋，立刻遭到逮捕。行政院促進轉型正義委員會副主委葉虹靈表示，發生這樣的事件，代表中正紀念堂轉型刻不容緩，否則只是讓衝突言論一再發生，增加社會對立。
陳峻涵表示，文化部長李永得前天與媒體茶敘時表示，現在抗議者立場稍趨向溫和，因此不主張拆除中正紀念堂及蔣中正銅像，這樣的立場令人無法接受。
葉虹靈表示，民主國家本就不應使用大量資源公然紀念一個有威權統治歷史的獨裁者；文化部之前已表示今年下半年會提出具體轉型方案，而目前促轉會跟文化部合作，協助的過渡措施諸如加入多元史觀的導覽、簡介折頁、說明牌文字的調整等。葉說，轉型正義不會只停留在這階段，腳步也必須更快，會更積極處理、面對這個歷史工程。
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