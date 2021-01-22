填完反萊豬公投門牌卻被整編 民眾憂連署出問題
國民黨推動「反萊豬」公投，目前正在全國募集成案連署書，國民黨新北市葉元之接獲民眾申訴，指著家門牌被整編，導致地址和填連署書時不同，這時機怎麼那麼剛好。葉元之說，經詢問是不需要重填，地址是否正確由戶政機關認定。
新北有民眾指出，自家門牌從「54-3號」改成「54號4樓」，他已填好公投連署，擔心地址會與連署書不同，是否需要重新填寫，且政府這時有這樣動作，時機也太剛好。
葉元之說，他詢問過新北市選委會及新北市民政局，已經填好公投連署的朋友，請不用擔心，根據審查公投連署書的程序，中選會在收到公投連署書後，會交給各地方的戶政機關查驗身分，而地址是否正確由戶政機關認定。
葉元之指出，去年新北已完成15萬4000面的門牌整編，今年1月開始通知民眾前去換發身分證及戶口名，造成民眾僅偵，不過戶政科告訴他雖然門牌被整編，但會視為同一地址，不管是填新式或舊式門牌地址，連署書皆有效。
葉元之表示，1999年10月20日以前各縣市公寓2樓以上門牌的編釘方式，部分是以「之1號、之2號、之3號、之4號」表示「2樓、3樓、4樓、5樓」，現在統一將「之號」轉成「樓」，以利辨識。
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