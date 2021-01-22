馬英九牛年春聯來了 即日起全國10縣市37處開放領取

農曆春節將屆，前總統馬英九新一年牛年「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」春聯也出爐。馬下午也在個人臉書發布全國10縣市、30單位共37處領取點，即日起開放民眾索取。

馬英九表示，疫情未歇之際，謹以此牛年春聯，希望國泰民安，風調雨順，物阜民豐、否極泰來；當此困境之中，大家要保持平常心，沉穩以對，期待盡早看到隧道盡頭的曙光。

民眾若有意領取馬英九春聯，台北市可至立委賴士葆、費鴻泰、蔣萬安、林奕華、陳以信、李德維，台北市議員鍾沛君、李明賢、張斯綱、王鴻薇與闕枚莎服務處索取。新北可至新北市議員江怡臻、陳偉杰與王威元服務處索取。

桃園、新竹市與苗栗縣可至立委魯明哲、呂玉玲、鄭正鈐、徐志榮與苗栗縣議員徐功凡等人服務處索取。台中、台南與高雄市可到立委江啟臣、楊瓊瓔，台南市議員謝龍介、高雄市議員邱于軒與李雅芬等人服務處或國民黨台南市黨部索取。