3Q陳柏惟危險？ 地方政壇分析有4個原因「真的危險」

桃園市議員王浩宇日前被罷免成功後，高雄市議員黃捷罷免投票即將在2月6日登場，國民黨議員羅智強特別點名下一個是台中市第二選區立委陳柏惟。台中政壇資深觀察者指出，這次桃園罷王投票率不到三成就罷免成功，陳柏惟的選區藍綠基本盤相當，上次立委選舉顏家沒有盡全力顧立委盤，這次陳柏惟「真的很危險！」

陳柏惟說，民主投票沒有一百分通過，他會以健康心態問政，「選區若有二個立委服務也不是壞事」，他也感謝對手在過程中沒介入；他為自己問政表現打分數「現在應該有53分到55分」，並以衛福部長陳時中為例，「政治人物沒有一百分」，防疫做得這麼好，還是被罵得很慘。

台中市政壇資深觀察者指出，説「陳柏惟很危險」有4個原因。一是民進黨把罷免門檻修這麼低，雖然成功罷掉前高雄市長韓國瑜，但後遺症正要發作，這屆立委2月1日滿1年，可以發起罷免，北中南烽火連天，尤其成功罷免王浩宇後，政治氛圍大不同，他認為陳柏惟「真的很危險。」

他表示，罷免的門檻太低，第一丶二階連署都不是問題，罷免門檻只有選舉人數25%、同意罷免比不同意人數多就成功，而「顏家在地方動員25%並不難」

二，反觀民進黨要動員這麼多人出來反對罷免陳柏惟，陳柏惟不是在地人，動力相對弱許多。這次靠反中保台過關，但當選後被檢視的機會更多，

政壇人士表示，三，罷免案的投票率本來就不高，除非贊成的一方「同仇敵愾」黃捷案是重要指標。目前民進黨全黨動員支援黃捷，國民黨又把罷黃連結為對蔡英文總統不信任投票，他認為，藍綠對決升高，其實不利罷免的一方，更會延燒到台中。

四，這屆立委選舉，他說，因選舉剛開始顏寬恒民調大幅領先，整個團隊輕敵，且還大力輔選韓國瑜選總統，大意失荊州，顏寬恒得票拿到10萬多票，比他歷屆都高，但仍輸了5000多票，輕敵犯大錯，這次應該不會重蹈覆轍。