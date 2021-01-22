民進黨介入挺黃捷 罷捷團體：我們是小蝦米對抗大鯨魚

高雄市鳳山罷免高雄市議員黃捷總部明天要發動「123罷捷大遊行」，並把罷捷與反萊豬議題結合，預計上千人參加遊行。對於民進黨出面幫助黃捷，罷捷團體強調他們是小蝦米對抗大鯨魚；反萊豬也挺罷捷的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，蔡英文總統和民進黨這麼用力幫黃捷，應該是擔心如果罷捷繼桃園罷王之後再過關，等於對蔡總統施政投了不信任票。

罷捷團體今天全力為明天的罷捷遊行做準備，今天還到高雄市議會前為罷捷發聲，並反駁挺捷的高雄市公民監督公僕聯盟。

對於蔡總統和民進黨站出來挺黃捷，罷捷總部發言人徐尚賢說，桃園中壢才完成罷免桃園議員王浩宇，當時綠營跳出來說有政黨介入，非常不樂見，人民應予譴責，綠營1月16日講出來的話，到1月21日才5天的時間，竟然變成自己（指民進黨）跳出來挺黃捷是理所當然！像蔡總統這樣的標準，實在令人不以為然。

徐尚賢說，蔡總統好比是大鯨魚，但罷捷團體要告訴人民，他們是小蝦米、團結力量大，人民展現力量，總統是不能干預的。

民進黨挺黃捷已搬上抬面，蔡英文總統指示民進黨「不要像過去坐視不管」之後，民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示民進黨中央、地方黨部和公職成立一個工作群組，要全力支持黃捷，和黃捷同一選區的立委許智傑也透過簡訊、臉書全力相挺。

鳳山挺民進黨的基層民眾中，傳出擔心如果罷捷不成功，下次黃捷參選議員，可能成為吸票機，對民進黨的選情不利。這個選區選出的民進黨議員林智鴻表示，是有聽到這樣的聲音，但黃捷是很認真努力的議員，大家理念且一致，因此會請支持者支持黃捷。趙天麟則說，這是民進黨展現高度。

對於民進黨挺黃捷，曹桓榮說，民進黨是雙重標準，自己可以幫無黨籍黃捷，卻反過來批判國民黨幫罷捷；蔡總統和民進黨這麼用力幫黃捷，應該是看到反萊豬的效應，如果罷捷繼桃園罷王之後再過關，無異給蔡總統施政投了不信任票，說穿了民進黨也是為自己、為蔡總統的威信。

罷捷團體把罷捷與反萊豬結合在一起，最近在鳳山街頭掛出看板批評黃捷未參與市議會食安自治條例有關萊劑零檢出的表決，也在國民黨人士舉辦的部分反萊豬宣傳活動中發罷捷傳單。