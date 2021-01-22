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中央政府預算朝野共識統刪255億元 政令宣導費刪減20%

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立院今繼協商今年度中央政府總預算與附屬單位營業、非營業基金預算案，最後共識營業、非營業基金預算案留待下會期審議，而今年度總預算統刪255億元，其中各單位委辦費全面統刪5%，軍事裝備設施統刪3%，政令宣導費統刪20%。

而較具爭議的包含數位身分證8.7億元等中央政府各部會預算則下周一起再逐案協商，下午協商則僅再處理19案通案部分。

國民黨團總召林為洲表示，統刪比例依循過去慣例，但國防軍事設備設施部分，考量兩岸緊張等因素，可接受統刪比例縮減。民進黨團幹事長鄭運鵬則說，希望刪減、凍結預算案能盡量在協商過程處理，避免之後的表決大戰。

民眾黨團總召賴香伶質疑，委辦費可能含政令宣導，但統刪也可能影響社福團體委辦費。國民黨立委曾銘宗也說，委辦費刪5%應集中政府機關委外宣傳部分，公益部分應排除。國民黨團書記長林奕華表示，委辦費中宣傳費要做更多刪除。

時代力量黨團總召邱顯智表示，委辦是委託私人行使公權力，不是授予民間私人單位政令宣傳，這部分應優先處理。邱更質疑，目前總預算案羅列總計僅10億政令宣傳費偏低，因宣傳國民法官就1億元。

國民黨 時代力量 數位身分證

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